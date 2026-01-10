A Vedano, il bar Arancia Meccanica è stato recentemente chiuso dopo un episodio di violenza avvenuto durante una festa di Halloween. Un giovane, mascherato, è stato aggredito da alcuni sconosciuti senza apparente motivo. L’evento ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, che si interroga sulla sicurezza e sulle misure da adottare per prevenire simili incidenti in futuro.

Era stata una festa di Halloween di sangue, un ragazzo in maschera come tanti era stato accerchiato da 3 o 4 sconosciuti e picchiato brutalmente senza motivo. Lo avevamo raccontato in esclusiva sul nostro giornale dopo aver raccolto la testimonianza di Niccolò, il giovane aggredito, con ancora le orecchie violacee, il volto tumefatto, il segno di una scarpata impresso su una guancia e la voce scossa: "Colpivano soprattutto alla testa, colpivano per far male". Ora, a distanza di due mesi personale della polizia di Stato della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Monza e Brianza ha eseguito la sospensione per sette giorni dell’attività di quell’esercizio pubblico di Vedano al Lambro, su disposizione del Questore Filippo Ferri per motivi di ordine e sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arancia meccanica a Vedano. Chiuso il bar del pestaggio

