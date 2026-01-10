Appalti pilotati nel Salernitano | prosciolti Franco Alfieri e gli altri indagati

Nel Salernitano, l'inchiesta sugli appalti pilotati si conclude con il proscioglimento di Franco Alfieri e altri indagati. Il giudice ha archiviato le accuse relative alle procedure di affidamento manipolate, confermando l’assenza di elementi sufficienti per procedere. La vicenda si chiude senza condanne, ristabilendo la presunzione di innocenza degli interessati.

