Anziano 91enne esce di casa prende l' auto e guida fino a Piombino e non ricorda nulla

Un uomo di 91 anni di Perugia è stato trovato questa mattina a Piombino in stato di confusione. Dopo aver lasciato casa, ha guidato senza ricordare il percorso, attraversando l’autostrada dall’Umbria alla Toscana. La Polizia di Stato è intervenuta prontamente per garantirne la sicurezza. Questa vicenda evidenzia l’importanza di monitorare la salute e la memoria degli anziani per prevenire situazioni di rischio sulla strada.

