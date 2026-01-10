Anziano 91enne esce di casa prende l' auto e guida fino a Piombino e non ricorda nulla

Un uomo di 91 anni di Perugia è stato trovato questa mattina a Piombino in stato di confusione. Dopo aver lasciato casa, ha guidato senza ricordare il percorso, attraversando l’autostrada dall’Umbria alla Toscana. La Polizia di Stato è intervenuta prontamente per garantirne la sicurezza. Questa vicenda evidenzia l’importanza di monitorare la salute e la memoria degli anziani per prevenire situazioni di rischio sulla strada.

Un viaggio notturno senza meta, lungo l’autostrada, dal cuore dell’Umbria fino alla costa toscana. È quanto vissuto da un uomo di 91 anni di Perugia, rintracciato stamattina in stato confusionale dalla Polizia di Stato presso un’area di servizio a Piombino.L’anziano, che vive da solo nella sua. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

