Antifascisti trucidati commemorazione al forte di San Martino

Stamattina, 10 gennaio, si è tenuta al Forte di San Martino una cerimonia in memoria delle otto vittime dell’eccidio avvenuto il 14 gennaio 1944, quando otto cittadini genovesi persero la vita per mano delle truppe naziste. L’evento ha rappresentato un momento di riflessione e rispetto per i fatti storici legati alla resistenza antifascista nella nostra città.

Si è svolta stamattina, 10 gennaio, la cerimonia di commemorazione dell'eccidio al Forte San Martino, dove il 14 gennaio del 1944 persero la vita per mano nazista otto genovesi. Dopo la deposizione delle corone di alloro ai piedi della lapide in memoria dei martiri, in via Piero Gobetti, il.

OGGI RICORDIAMO I 7 RIBELLI ANTIFASCISTI TRUCIDATI A TRAVES IL 6 GENNAIO 1944 Il 6 gennaio 1944, nelle prime ore del mattino, 35 uomini del 15° reggimento di polizia SS giunsero alla stazione di Traves con un’autoblinda e due ca - facebook.com facebook

