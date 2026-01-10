Anticipazioni Verissimo del 10 gennaio | il dolore di Raffaella Fico

Il 10 gennaio, Verissimo torna su Canale 5 con un nuovo appuntamento, condotto da Silvia Toffanin. In questa puntata, verrà approfondito il dolore di Raffaella Fico, offrendo un’occasione per ascoltare la sua testimonianza. Come sempre, lo spazio dedicato agli ospiti permette di affrontare temi delicati con sensibilità e rispetto, mantenendo un'informazione accurata e sobria.

Come ormai tutti i weekend, torna Verissimo del sabato. Silvia Toffanin accoglie i suoi ospiti su Canale 5, per quello che è un appuntamento fisso per migliaia di italiani. Vediamo quali sono le anticipazioni della puntata del 10 gennaio 2026. Anticipazioni Verissimo, gli ospiti del sabato. Sabato 10 gennaio 2026 Silvia Toffanin accoglie Claudia Gerini, amatissima attrice che arriva in studio per raccontare i suoi 40 anni di carriera e il percorso seguito. Uno sguardo al lavoro e poi spazio alla vita privata, fino ad arrivare alla presentazione del suo nuovo film: Prendiamoci una pausa. Ha poi deciso di festeggiare il suo compleanno in studio il ballerino e coreografo Giuseppe Giofré. 🔗 Leggi su Dilei.it

