Il sabato sera di Canale 5 torna nel 2026 con una nuova edizione di

Il sabato sera di Canale 5 riparte nel 2026 con un grande classico della queen Maria De Filippi. Sabato 10 gennaio torna in prima serata C’è posta per te, con una nuova edizione che rimette al centro racconti di vita segnati da distanze, incomprensioni e tentativi di riavvicinamento. La prima puntata di questo nuovo anno si apre con due ospiti speciali, molto amati dal pubblico, pronti a dare tutto se stessi in prima serata: Can Yaman e Raoul Bova. Il ritorno di C’è posta per te e la forza del racconto. Dopo oltre venticinque anni di messa in onda, C’è posta per te non sembra perdere nemmeno un briciolo del suo fascino e resta uno dei programmi più seguiti della televisione italiana. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni C’è posta per te, gli ospiti (bomba) della prima puntata: De Filippi inflessibile

Leggi anche: Quando inizia C’è posta per te 2026: la data della prima puntata e i postini di Maria De Filippi

Leggi anche: C’è posta per te, stasera 10 gennaio: gli ospiti della prima puntata

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

C’è posta per te 2026 al via su Canale 5 | data di inizio e anticipazioni; Quando inizia C’è posta per te 2026 | data ospiti e novità della 25esima edizione.

C'è Posta per Te: lacrime 'inutili', proposte di matrimonio e due ospiti da urlo. Cosa vedremo stasera - Le anticipazioni della prima puntata di C'è posta per te, in onda stasera 10 gennaio su Canale 5: tante storie emozionanti e due super star per la gioia del pubblico. libero.it