Anpi Caserta eletti gli organismi della sezione Camera del Lavoro | Dell’Aquila presidente | FOTO

Si è svolta presso la sede della CGIL di Caserta l’assemblea della sezione ANPI “Graziella Di Gasparro”, con una partecipazione significativa. Durante l’incontro sono stati eletti gli organismi della sezione, con Dell’Aquila scelto come presidente. L’evento ha rappresentato un momento importante di confronto e impegno nel territorio, rafforzando il ruolo dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia nella promozione della memoria storica e dei valori democratici.

Un'assemblea partecipata, intensa e politicamente densa quella che si è svolta nella sede della CGIL di Caserta per la sezione ANPI della Camera del Lavoro "Graziella Di Gasparro". Un appuntamento che ha unito memoria storica, analisi del presente e impegno civile, culminato nell'elezione dei.

