Anno nuovo tabù Euganeo da sfatare Mister Andreoletti | Torniamo a vincere in casa
In vista della partita contro il Modena, valida per la 19ª giornata di Serie B, Mister Andreoletti evidenzia l'importanza di ripartire con determinazione. In conferenza stampa, il tecnico sottolinea che ogni inizio rappresenta un'opportunità per riscatto e miglioramento, invitando la squadra a concentrarsi sull'impegno e sulla volontà di tornare a vincere in casa. Un passo importante per sfatare i tabù e riprendere il cammino positivo.
Ripartire con il piede giusto. Mister Andreoletti in conferenza stampa pre sfida con il Modena, gara valida per la 19ª giornata del campionato di Serie B, non fa giri di parole e sottolinea l'importanza dell'impegno contro gli uomini di Sottil: «Sarà un nuovo inizio, in cui si azzera tutto». 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Verso il ritorno in campo di domenica prossima. A Padova un tabù da sfatare. Prima dell’anno spesso indigesta
Leggi anche: Thuram ‘abbandona’ le treccine, nuovo look e voglia di gol: il tabù da sfatare. E col Genoa…
