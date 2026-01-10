Anno nuovo tabù Euganeo da sfatare Mister Andreoletti | Torniamo a vincere in casa

In vista della partita contro il Modena, valida per la 19ª giornata di Serie B, Mister Andreoletti evidenzia l'importanza di ripartire con determinazione. In conferenza stampa, il tecnico sottolinea che ogni inizio rappresenta un'opportunità per riscatto e miglioramento, invitando la squadra a concentrarsi sull'impegno e sulla volontà di tornare a vincere in casa. Un passo importante per sfatare i tabù e riprendere il cammino positivo.

