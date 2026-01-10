Annino Gargano saluta Messina | ricoprirà l' incarico di Questore a Bari

Annino Gargano ha concluso il suo incarico da Questore di Messina e oggi ha incontrato il personale della Polizia di Stato presso la Questura. Alla presenza del Prefetto Cosima Di Stani, ha salutato i colleghi e ringraziato per il lavoro svolto. Gargano assumerà presto il ruolo di Questore a Bari, portando avanti il suo impegno nel settore della sicurezza pubblica.

Si è conclusa l'esperienza da Questore di Messina di Annino Gargano che quest'oggi, alla presenza del Prefetto Cosima Di Stani, ha incontrato il personale della Polizia di Stato in servizio presso la Questura, i Commissariati Distaccati di Pubblica Sicurezza, le Specialità della Polizia di Stato.

Messina, il Questore Gargano saluta la città: nuovo incarico a Bari - Nella sala riunioni della Caserma “Nicola Calipari”, alla presenza del Prefetto di Messina Cosima Di Stani, il Questore di Messina Annino Gargano ha incontrato il personale della Polizia di Stato che ... strettoweb.com

Messina, prevenzione oncologica e tutela della salute: siglato il protocollo per gli operatori della Pplizia di Stato - Nell’ambito del progetto “Prevenzione e Sicurezza” , rivolto agli operatori della Polizia di Stato quotidianamente impegnati nella tutela della ... msn.com

Nell’ambito del progetto denominato “Prevenzione e Sicurezza” rivolto agli operatori della Polizia di Stato impegnati quotidianamente nella salvaguardia della sicurezza per la collettività, il Questore Annino Gargano ha siglato questa mattina un protocollo d’int - facebook.com facebook

#Cronaca Amalfi e Praiano in festa per la nomina di Annino Gargano a Questore di Bari x.com

