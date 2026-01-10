Aniimo torna su PC con la nuova Paws Up Closed Beta, offrendo ai giocatori un'ulteriore opportunità di partecipare a una fase di test esclusiva. Dopo il successo della prima sessione, questa seconda beta permette di esplorare nuove funzionalità e miglioramenti, riservata a un numero limitato di utenti. Restate aggiornati per ulteriori dettagli e disponibilità.

Dopo una prima fase di test a porte chiuse andata in scena nei mesi scorsi, Aniimo è pronto a tornare sotto i riflettori con una seconda Closed Beta, nuovamente riservata a un numero limitato di giocatori. Il progetto free to play continua a distinguersi per una formula che unisce creature collezionabili, esplorazione e combattimenti in tempo reale, richiamando l’immaginario di Pokémon e la struttura moderna di Genshin Impact. Paws Up Closed Beta: data di inizio e piattaforma. La nuova fase di test prende il nome di Paws Up Closed Beta e partirà ufficialmente il 23 gennaio 2026. Al momento, la prova sarà esclusiva per PC, senza versioni console o mobile previste per questa specifica beta. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

