Aniimo torna su PC con la nuova Paws Up Closed Beta
Aniimo torna su PC con la nuova Paws Up Closed Beta, offrendo ai giocatori un'ulteriore opportunità di partecipare a una fase di test esclusiva. Dopo il successo della prima sessione, questa seconda beta permette di esplorare nuove funzionalità e miglioramenti, riservata a un numero limitato di utenti. Restate aggiornati per ulteriori dettagli e disponibilità.
Dopo una prima fase di test a porte chiuse andata in scena nei mesi scorsi, Aniimo è pronto a tornare sotto i riflettori con una seconda Closed Beta, nuovamente riservata a un numero limitato di giocatori. Il progetto free to play continua a distinguersi per una formula che unisce creature collezionabili, esplorazione e combattimenti in tempo reale, richiamando l’immaginario di Pokémon e la struttura moderna di Genshin Impact. Paws Up Closed Beta: data di inizio e piattaforma. La nuova fase di test prende il nome di Paws Up Closed Beta e partirà ufficialmente il 23 gennaio 2026. Al momento, la prova sarà esclusiva per PC, senza versioni console o mobile previste per questa specifica beta. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
Leggi anche: Spellcasters Chronicles, la prima closed beta è ora disponibile su Steam
Leggi anche: Silver Palace apre le iscrizioni alla beta Monotype su PC: al via il primo test pubblico
Aniimo: trailer esclusivo per il nuovo free-to-play open world pronto a sfidare Pokémon; Aniimo: data e dettagli della seconda closed beta; Aniimo: nuova livestream il 9 gennaio.
Aniimo torna con una nuova Closed Beta su PC - Dopo la prima fase di prova a porte chiuse dei mesi scorsi, Aniimo è pronto a rimettersi alla prova con una seconda Closed Beta riservata a un numero limitato di giocatori. techgaming.it
Aniimo: data della seconda closed beta - Kingsglory e Pawprint Studio hanno tennuto oggi una livestream mostrando diverse novvità in arrivo per Aniimo. vgmag.it
Aniimo: nuova livestream il 9 gennaio - Pawprint Studio ha annunciato che venerdì 9 gennaio, a mezzogiorno ora italiana, si terrà una nuova livestream per Aniimo. vgmag.it
Aniimo trailer revealed at The Game Awards! | Coming on 2026
ULTIMO – “ACQUARIO” ULTIMO – “ACQUARIO” La fragilità come forza, nel nuovo capitolo emotivo di Ultimo Con “Acquario”, Ultimo torna a fare ciò che gli riesce meglio: mettere a nudo le emozioni senza filtri, affidandosi a una scrittura diretta, viscerale, capa - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.