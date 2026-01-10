Angelo Musone rompe con la federazione | Siamo di fronte al fallimento della boxe

Angelo Musone, ex medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Los Angeles ’84, ha annunciato la sua dissociazione dalla Federazione Pugilistica Italiana (FPI). Con un intervento diretto, Musone ha espresso forti critiche sullo stato attuale della boxe in Italia, definendolo un fallimento. Questa presa di posizione evidenzia le difficoltà e le criticità che il settore affronta oggi, stimolando una riflessione sulla situazione e sulle possibili soluzioni.

Angelo Musone, medaglia di bronzo a Los Angeles '84 si dissocia dalla Fpi. Un attacco frontale del campione marcianisano che traccia un bilancio impietoso sullo stato attuale della boxe italiana: "Siamo di fronte a un fallimento". Musone oggi insegna pugilato in una palestra di Casapulla, la Fit. Siamo a fine anno, possiamo definire il 2025 un anno senza lode ed infamia. Nota positiva di fine anno, il direttore generale della Libertas, mi ha nominato membro della commissione del pugilato, presieduta dal Maestro Angelo Musone

