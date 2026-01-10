Angelo Musone rompe con la federazione | Siamo di fronte al fallimento della boxe

Da casertanews.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Angelo Musone, ex medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Los Angeles ’84, ha annunciato la sua dissociazione dalla Federazione Pugilistica Italiana (FPI). Con un intervento diretto, Musone ha espresso forti critiche sullo stato attuale della boxe in Italia, definendolo un fallimento. Questa presa di posizione evidenzia le difficoltà e le criticità che il settore affronta oggi, stimolando una riflessione sulla situazione e sulle possibili soluzioni.

Angelo Musone, medaglia di bronzo a Los Angeles ’84 si dissocia dalla Fpi. Un attacco frontale del campione marcianisano che traccia un bilancio impietoso sullo stato attuale della boxe italiana: “Siamo di fronte a un fallimento”. Musone oggi insegna pugilato in una palestra di Casapulla, la Fit. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Leggi anche: Boxe, Gennady Golovkin è il nuovo presidente della federazione internazionale

Leggi anche: Occhio Italia, la Russia vuole soffiarti Euro 2032. Il presidente della Federazione: «Siamo pronti»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.