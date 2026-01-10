' Angela Piaf e la Magia del Natale' scalda le piazze pugliesi | Molto soddisfatti siamo pronti a ripartire

L’edizione 2025 di 'Angela Piaf e la Magia del Natale' si è conclusa con un bilancio positivo, portando emozioni nelle principali piazze pugliesi e delle regioni vicine. Gli organizzatori si mostrano soddisfatti della risposta del pubblico e confermano la volontà di riprendere l’attività anche nei prossimi anni, consolidando un appuntamento che unisce tradizione e spirito natalizio in un’atmosfera autentica.

Bilancio positivo per l'edizione 2025 del tour 'Angela Piaf e la Magia del Natale' che ha riscaldato alcune delle più belle piazze della Puglia e delle regioni limitrofe. Dal Molise al Brindisino passando per il Gargano, Foggia e i Monti Dauni e con una puntatina nel Lazio, il progetto artistico.

