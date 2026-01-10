Andremo in parallelo su strade separate Dimensione Bandecchi saluta Alternativa popolare
Alternativa Popolare e Dimensione Bandecchi annunciano di procedere su percorsi distinti, segnando una separazione ufficiale. La decisione è stata comunicata tramite una nota congiunta firmata da Stefano Bandecchi, sindaco e presidente della Provincia di Terni, e da Paolo Alli, presidente di Ap. Questa scelta evidenzia la volontà di entrambe le forze di consolidare le proprie traiettorie politiche, mantenendo un rapporto di rispetto e autonomia reciproca.
“Alternativa popolare e Dimensione andranno in parallelo su strade separate”. A sancire questa “divisione” è una nota congiunta firmata da Stefano Bandecchi, sindaco e presidente della Provincia di Terni nonché segretario del partito fondato da Angelino Alfano, e il presidente di Ap, Paolo Alli. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
