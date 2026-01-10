Andrea Pucci dalla parte di Fabrizio Corona | Contento che tiri fuori tutta la verità

Durante uno spettacolo a Bergamo, Andrea Pucci ha espresso il suo sostegno a Fabrizio Corona, affermando di essere contento che l’ex paparazzo abbia la possibilità di raccontare la sua versione dei fatti. Le parole di Pucci riflettono una posizione di apertura e rispetto nei confronti di Corona, sottolineando l’importanza di affrontare le vicende personali con sincerità e trasparenza.

Le parole di Pucci su Corona durante uno spettacolo teatrale Andrea Pucci ha sorpreso il pubblico durante uno dei suoi recenti spettacoli a Bergamo, dove ha espresso il suo sostegno a Fabrizio Corona. In un video che ha fatto il giro del web, pubblicato su TikTok, il comico e conduttore di Mediaset ha dichiarato: "Io

