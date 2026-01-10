andrea morto giovanissimo sulla strada oltraggiato il luogo che lo ricorda

Andrea, scomparso troppo presto sulla strada, resta nel ricordo di chi lo conosceva. Il luogo che lo onora è stato oltraggiato, un gesto che ferisce ancora di più chi porta dentro il dolore di quella perdita. La memoria di un giovane vita spezzata si scontra con la brutalità di atti che testimoniano quanto ancora ci sia da fare per rispetto e civile convivenza.

Ci sono ferite che il tempo non può rimarginare, ma che l’inciviltà riesce, con una crudeltà disarmante, a riaprire ogni volta. Sono passati sedici anni da quel tragico giorno in cui Andrea Nardini perse la vita appena maggiorenne in un incidente stradale, eppure il luogo del suo estremo saluto continua a essere bersaglio di un vandalismo cieco e inspiegabile. Patrizia, la madre di Andrea, si è trovata ancora una volta di fronte allo scempio di quel “santuario“ della memoria: l’albero simbolo delle vittime della strada è stato spezzato, un angelo che vegliava da anni sul posto è stato portato via e diversi oggetti sacri, lasciati da chi ancora porta il ragazzo nel cuore, sono stati rimossi o danneggiati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

