André Cruz e quel destro al Meazza | Così riportai il Napoli a vincere dopo 26 anni

Andre Cruz ricorda il suo goal al Meazza, un tiro preciso che contribuì a riportare il Napoli alla vittoria dopo 26 anni. Un momento importante nella storia del club, segnato da un'azione tecnica e determinata. Questo gol rimane un ricordo indelebile per i tifosi e un esempio di impegno e talento nel calcio italiano.

"> Un destro perfetto, sotto l’incrocio, capace di sfidare il tempo e restare nella memoria collettiva. Era l’11 dicembre 1994 quando una punizione di Cruz al Meazza regalò al Napoli una vittoria in casa dell’Inter che mancava da 26 anni. Un episodio che ancora oggi vive nitido nei ricordi dell’ex difensore brasiliano, come racconta Pasquale Guardascione su Il Mattino. «Ho ancora un ricordo chiarissimo», spiega Cruz. «Loro sistemarono la barriera, io ero determinato e misi il pallone sotto l’incrocio dei pali». Arrivato a Napoli nell’estate di quell’anno, il brasiliano rievoca anche l’origine del suo trasferimento: «Quando ero allo Standard Liegi conobbi Luciano D’Onofrio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com

