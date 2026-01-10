Ancora atrocità nel carcere di Prato | denunciato per stupro ed estorsione al compagno di cella
Nel carcere di Prato, emergono gravi fenomeni di violenza e soprusi, con un detenuto denunciato per stupro ed estorsione ai danni del compagno di cella. Le indagini portano alla luce un quadro di inumanità, con accuse di tortura, violenza sessuale e lesioni aggravate. La vicenda evidenzia le criticità del sistema carcerario locale, suscitando attenzione sulle condizioni e sulla tutela dei diritti dei detenuti.
PRATO – Un abisso di inumanità e violenza è stato scoperchiato tra le mura del carcere La Dogaia, portando alla luce un sistema di soprusi che il procuratore capo di Prato, Luca Tescaroli, ha tradotto in accuse pesantissime: tortura, violenza sessuale e lesioni personali aggravate. Le indagini, condotte con meticolosa precisione dalla procura, hanno svelato il calvario di un detenuto italiano di 46 anni, vittima per quattro mesi delle condotte efferate del compagno di cella, un cittadino marocchino di 39 anni ristretto per reati di droga. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vittima è stata sottoposta a un trattamento inumano e degradante, finalizzato a annientarne la dignità: dalle percosse quotidiane con manici di scopa all’obbligo di restare sveglio la notte, fino a umiliazioni atroci come il vedersi rovesciare il bidone dei rifiuti sulla testa o assistere al rogo delle foto dei propri familiari. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Ancora un'aggressione al carcere La Dogaia: detenuto ferisce un agente - Il Sindacato denuncia l’ennesima aggressione a un agente nel carcere Dogaia e le difficoltà legate a personale ridotto e ai reclusi ... gonews.it
Aggressione al carcere di Prato, detenuto colpisce agente con uno sgabello: “Era recidivo, violenza inaccettabile” - Prato, 13 dicembre 2025 – Nuovo, grave episodio di violenza all’interno del carcere della Dogaia di Prato, dove un agente di Polizia Penitenziaria in servizio presso il reparto collaboratori di ... lanazione.it
Prato, nuova aggressione nel carcere della Dogaia: ferito un agente della polizia penitenziaria - Un sottufficiale della polizia penitenziaria è stato colpito violentemente al volto da un detenuto, già noto per comportamenti ... rainews.it
