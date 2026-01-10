Anche la Protezione civile del Piemonte all' udienza di fine Giubileo con il Papa

Il 10 gennaio, in occasione dell’udienza di fine Giubileo con Papa Leone XIV, una delegazione della Protezione civile del Piemonte ha partecipato insieme a migliaia di volontari provenienti da tutta Italia. Questi rappresentanti, formati da 11 volontari distribuiti tra gli otto Coordinamenti regionali, hanno preso parte all’evento presso il Vaticano, sottolineando l’impegno e la collaborazione delle strutture di protezione civile piemontesi nel contesto nazionale.

Tra le migliaia di volontari della Protezione civile provenienti da tutta Italia che si sono riuniti oggi, sabato 10 gennaio, in Vaticano per una speciale udienza con Papa Leone XIV c'era anche una delegazione del Piemonte, composta da 11 volontari in rappresentanza degli otto Coordinamenti.

Protezione civile Piemonte all'udienza di fine Giubileo con il Papa - C'era anche una delegazione del Piemonte tra le migliaia di volontari della Protezione civile provenienti da tutta Italia che si sono riuniti oggi in Vaticano per una speciale udienza con Papa Leone X ... ansa.it

“Una grande emozione”: anche la Protezione Civile Piemonte all’udienza da Papa Leone per la fine del Giubileo - Tra le migliaia di volontari della Protezione civile provenienti da tutta Italia che si sono riuniti questo sabato in Vaticano per una speciale ... radiogold.it

