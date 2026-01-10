Ambiente nel 2025 ok della Cts a investimenti per oltre 7 miliardi

Nel 2025, la Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali della Regione Siciliana ha approvato investimenti per oltre 7 miliardi di euro. Un incremento significativo che evidenzia l’impegno della regione verso un modello di sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ambiente, con progetti mirati a promuovere la tutela del territorio e il miglioramento delle infrastrutture.

Nel 2025 la Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali della Regione Siciliana ha esaminato 1.106 pratiche, con 865 pareri positivi relativi a investimenti per oltre 7 miliardi di euro. Dati in linea con il 2024 che certificano l’accelerazione delle procedure. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

