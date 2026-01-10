Ambiente nel 2025 la Cts ha autorizzato investimenti per sette miliardi in tutta la Sicilia

Nel 2025, la Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali della Sicilia ha approvato investimenti per circa sette miliardi di euro sul territorio. Durante l’anno, sono stati esaminati numerosi progetti, contribuendo allo sviluppo sostenibile della regione. Questo impegno riflette l’attenzione della Sicilia verso un equilibrio tra crescita economica e tutela ambientale, promuovendo un approccio responsabile e strategico alle nuove iniziative.

Ambiente, nel 2025 via libera a investimenti per oltre 7 miliardi - Nel corso del 2025 la Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali della Regione Siciliana ha esaminato 1. canalesicilia.it

5 buone notizie sull’ambiente nel 2025 - Energie rinnovabili, foreste, oceani e fauna: nel 2025 arrivano segnali positivi per il Pianeta. tuttogreen.it

