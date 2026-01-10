Ambiente nel 2025 la Cts ha autorizzato investimenti per 7 miliardi in tutta l' Isola

Nel 2025, la Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali della Regione ha esaminato e autorizzato investimenti per un totale di 7 miliardi di euro in tutta l’Isola. Questi interventi rappresentano un passo importante verso lo sviluppo sostenibile e il miglioramento delle infrastrutture ambientali, contribuendo alla tutela del territorio e alla promozione di pratiche più responsabili.

Ambiente, nel 2025 via libera a investimenti per oltre 7 miliardi - Nel corso del 2025 la Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali della Regione Siciliana ha esaminato 1. canalesicilia.it

5 buone notizie sull’ambiente nel 2025 - Energie rinnovabili, foreste, oceani e fauna: nel 2025 arrivano segnali positivi per il Pianeta. tuttogreen.it

I MIEI INVESTIMENTI (Novembre 2025) ? Ho Venduto…

La prossima partenza per staffetta animale d’affezione è in programma Domenica 11 Gennaio dal sud direzione nord e SARDEGNA Posto privato Aria climatizzata Ambiente insonorizzato Rilascio della fattura elettronica Autorizzato ASL - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.