Altro che rifare il mondo Tutta l’astuzia mercantile delle avanguardie

Va bene, parliamo ancora una volta di avanguardia e di avanguardie! Lo studioso Vincenzo Trione, con il suo ambizioso e corposo volume einaudiano Rifare il mondo. L’età dell’avanguardia, e i suoi recensori Andrea Minuz su questo giornale e Melania Mazzucco su Repubblica hanno ripreso il filo del discorso ma lo hanno fatto, mi pare, andando un po’ fuori strada nell’uso di una similitudine di Enzensberger, che negli anni Ottanta parlò di socializzazione della letteratura e delle arti, sparite come istituzione perché ormai onnipresenti, essendosi sciolte nel liquido della società come una pastiglia di Alka-seltzer. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

