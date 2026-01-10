Altra farsa a Trapani | partita interrotta con Trento dopo 5 minuti Lacrime tra il pubblico

A Trapani si è verificato un altro episodio problematico durante una partita di Serie A, con l’interruzione dopo soli cinque minuti. Gli Shark, con un roster ridotto, hanno concluso il match contro Trento con un punteggio di 11-26, a causa della mancanza di giocatori in campo prevista dal regolamento. L’evento ha suscitato delusione tra il pubblico presente.

Un’altra farsa quella andata in scena a Trapani, con gli Shark che si presentano ancora con un roster limitato contro la Dolomiti Energia Trentino in Serie A chiudendo il match dopo neanche 6’ sul punteggio di 11-26 per mancanza del numero sufficiente di giocatori in campo come da regolamento. Adesso bisognerà attendere gli sviluppi anche al di fuori del campo, con la squadra siciliana che rischia un’ulteriore multa con annessa penalizzazione ma anche qualcosa di più. L’Aquila chiaramente si presenta a ranghi pressoché completi e impone il suo ritmo fin da subito, trovandosi già sul 0-6 dopo appena due minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Altra farsa a Trapani: partita interrotta con Trento dopo 5 minuti. Lacrime tra il pubblico Leggi anche: Trapani Shark, la ‘farsa’ si ripete con Trento e il match dura 5 minuti: il pubblico urla “fuori fuori” Leggi anche: Ennesima farsa per il Trapani basket di Antonini: la partita finisce dopo 7 minuti con un giocatore in campo. Umiliati due giovani La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Ennesima farsa per il Trapani basket di Antonini: la partita finisce dopo 7 minuti con un giocatore in campo; Trapani, una farsa senza giocatori: la partita dura 7 minuti. Oggi si riunisce il tribunale federale; Trapani, la partita di Champions è una farsa di appena 7 minuti: squadra in campo senza giocatori!; Trapani, la partita in Champions è una farsa di 7 minuti: finisce 38-5 per l'Holon. Trapani, la farsa continua: stasera in campo con tre professionisti e quattro ragazzini - I siciliani, penalizzati di 10 punti, tornano in campo dopo la rinuncia all'ultimo turno con la Virtus Bologna e la partita di coppa persa per abbandono in settimana per essere rimasti con un solo gio ... msn.com

Trapani altra sfida fantasma, con Trento è farsa bis - Con soli 7 giocatori e in campo e 5 ragazzi, la Trapani Shark si congeda in meno di 5 minuti contro Trento nell'ennesima partita fantasma che segna di ... basketinside.com

Trapani Shark, la ‘farsa’ si ripete con Trento e il match dura 5 minuti: il pubblico urla “fuori fuori” - Trento si trasforma in un'altra farsa dopo quanto accaduto in Champions: dopo pochi secondi i tre senior lasciano il campo e restano solo quattro ... fanpage.it

La squadra siciliana scende a 10 punti e questo sabato c’è il rischio di un’altra partita «farsa» - facebook.com facebook

Trapani Shark, i tifosi scrivono a FIP e LBA: «Stop alla gara con Trento, evitare altra farsa» #LBASerieA | #pianetabasket x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.