Altobelli si apre su tutto | Lautaro Inter Napoli e Chivu Le dichiarazioni

Altobelli si esprime su temi di attualità legati all’Inter, tra cui Lautaro Martínez, le sfide contro il Napoli e il ruolo di Chivu. In questo articolo vengono riportate le dichiarazioni più recenti e significative del noto ex calciatore, offrendo un’analisi chiara e imparziale sulle questioni che coinvolgono i nerazzurri. Rimanete aggiornati con le ultime notizie e opinioni per un’informazione completa e accurata.

Inter News 24 Altobelli senza filtri: Lautaro, Inter Napoli e Chivu. Le dichiarazioni. Segui tutte le ultimissime sui nerazzurri. In vista del big match tra Inter e Napoli, le colonne del quotidiano Libero hanno ospitato le parole di una leggenda vivente del calcio italiano: Alessandro Altobelli, storico attaccante campione del mondo nel 1982. “Spillo” ha analizzato il momento d’oro dei nerazzurri, soffermandosi in particolare sulla crescita esponenziale di quello che è diventato il simbolo della Beneamata. Lautaro Martinez: il leader totale dei nerazzurri. Secondo Altobelli, il capitano Lautaro Martinez, centravanti argentino dotato di un fiuto del gol straordinario e di una grinta fuori dal comune, è ormai entrato di diritto nella storia del club meneghino. 🔗 Leggi su Internews24.com

