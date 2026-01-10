Almanacco | Sabato 10 gennaio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L’almanacco di oggi, sabato 10 gennaio, presenta eventi storici, compleanni di personaggi illustri, il santo del giorno e un proverbio. Si tratta di una panoramica delle principali ricorrenze e curiosità legate a questa data, inserita nel contesto del calendario gregoriano. Un’occasione per conoscere meglio le ricorrenze di oggi e riflettere sulle tradizioni e le curiosità del giorno.

Il 10 gennaio è il 10º giorno del calendario gregoriano. Mancano 355 giorni alla fine dell'anno (356 negli anni bisestili).Santo del giorno: Sant'Agatone, papa.Aforisma di GennaioIl buon Gennaio fa ricco il massaio49 a.C. - Giulio.

