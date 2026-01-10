alluvione di febbraio sono in arrivo i ristori

A gennaio saranno definiti i dettagli dei ristori destinati alla Toscana, con uno stanziamento di 99 milioni di euro. Questi fondi sono destinati a interventi di ripristino e sostegno dopo le alluvioni di febbraio e marzo 2025, causate da eventi meteorologici eccezionali. La misura mira a supportare le comunità colpite e a favorire il ripristino delle aree danneggiate.

Entro gennaio saranno definiti i piani per l’attribuzione dello stanziamento di 99 milioni di euro alla Toscana, destinati a interventi dopo gli eventi meteorologici eccezionali di febbraio e marzo 2025. Per Montemurlo, tra i Comuni coinvolti, significa poter accedere ai contributi di immediato sostegno per cittadini e imprese colpite. Lo ha reso noto la Regione Toscana, a seguito della riunione convocata dal presidente Eugenio Giani a Palazzo Strozzi Sacrati per definire aspetti operativi e tempistiche di utilizzo delle risorse. Il nuovo stanziamento segue la prima tranche di aprile scorso, e permetterà di finanziare lavori di somma urgenza già completati, oltre a realizzare interventi aggiuntivi di riduzione del rischio idrogeologico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

