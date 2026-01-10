Allevamento lager a Ponte Galeria | 50 cani e 40 gatti maltrattati senza luce e acqua
A Ponte Galeria è stato scoperto un allevamento che ospitava circa 50 cani e 40 gatti, tenuti in condizioni di grave maltrattamento, senza accesso a luce e acqua. La struttura rappresenta un esempio di allevamento lager, dove il benessere degli animali viene completamente trascurato a vantaggio di interessi economici. La scoperta evidenzia l’importanza di vigilare e intervenire contro pratiche di sfruttamento e abusi nei confronti degli animali.
"Un vero e proprio allevamento lager, dove i diritti degli animali vengono annientati in favore della barbarie e dell’arricchimento personale". E' la denuncia della garante degli animali di Roma Capitale, la parlamentare dem Patrizia Prestipino, in merito alla struttura di Ponte Galeria, oggetto. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Quando Brigitte Bardot salvò i cani beagle dell’allevamento lager di Montichiari: “Alcuni ancora vivi 13 anni dopo”
