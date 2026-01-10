Allevamento lager a Ponte Galeria | 50 cani e 40 gatti maltrattati senza luce e acqua

A Ponte Galeria è stato scoperto un allevamento che ospitava circa 50 cani e 40 gatti, tenuti in condizioni di grave maltrattamento, senza accesso a luce e acqua. La struttura rappresenta un esempio di allevamento lager, dove il benessere degli animali viene completamente trascurato a vantaggio di interessi economici. La scoperta evidenzia l’importanza di vigilare e intervenire contro pratiche di sfruttamento e abusi nei confronti degli animali.

