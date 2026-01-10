Allerta in montagna | neve instabile e rischio valanghe sopra i 2.000 metri

L’allerta in montagna segnala un aumento del rischio valanghe sopra i 2.000 metri nel Trentino, a causa di accumuli di neve ventata che risultano instabili. È importante prestare attenzione alle condizioni del manto nevoso e seguire le indicazioni delle autorità durante le escursioni in quota. La prudenza è fondamentale per garantire la sicurezza in ambienti montani caratterizzati da neve instabile.

Il pericolo valanghe torna a salire sulle montagne del Trentino. Oltre i 2.000 metri di quota si sono formati diffusi accumuli di neve ventata che, in diversi casi, possono facilmente distaccarsi. A lanciare l'allarme è il Bollettino valanghe dell'Euregio, che monitora quotidianamente la.

