Allerta in montagna | neve instabile e rischio valanghe sopra i 2.000 metri

È in corso un’allerta in montagna nel Trentino a causa di neve instabile e rischio valanghe sopra i 2.000 metri. La presenza di accumuli di neve ventata aumenta la probabilità di distacchi spontanei, rendendo necessari attenzione e prudenza per quanti pianificano escursioni o attività in quota. È importante consultare le comunicazioni delle autorità locali e adottare tutte le precauzioni per garantire la sicurezza.

Il pericolo valanghe torna a salire sulle montagne del Trentino. Oltre i 2.000 metri di quota si sono formati diffusi accumuli di neve ventata che, in diversi casi, possono facilmente distaccarsi. A lanciare l'allarme è il Bollettino valanghe dell'Euregio, che monitora quotidianamente la.

Valanghe, allerta senza confini: il servizio Euregio ora avvisa anche via WhatsApp. Un sistema condiviso tra Tirolo, Alto Adige e Trentino rafforza la sicurezza in montagna. - facebook.com facebook

Allerta gialla per temperature estreme in tutta l'Emilia-Romagna. Domani previste temperature inferiori a 0 gradi in pianura e collina e a -3 in montagna #ANSA x.com

