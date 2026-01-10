Allerta gialla in parte d' Abruzzo per rischio meteo-idrogeologico domenica deboli nevicate a Chieti

Domenica in Abruzzo sarà interessata da un'allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico, con deboli nevicate a Chieti. Nel fine settimana, un'ampia area di bassa pressione causa condizioni di maltempo su gran parte dell'Italia, con piogge intense e venti forti, soprattutto nelle regioni centro-meridionali del tirreno. È importante monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.

Fine settimana di temprali al centro sud a causa di una vasta area di bassa pressione che sta portando condizioni di tempo perturbato sull'Italia, con piogge intense e venti di burrasca, specialmente sulle regioni centro-meridionali del versante tirrenico. Il dipartimento della Protezione civile. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Previsioni meteo: domenica 2 novembre allerta gialla a Livorno per rischio idraulico idrogeologico Leggi anche: Prorogata l’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idraulico Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Allerta gialla per 5 regioni del centro - sud. Neve a bassa quota al nord e venti di burrasca - Costarella, Protezione civile: Scossa profonda ma non si segnalano danni; Allerta gialla in parte d'Abruzzo per rischio meteo-idrogeologico, domenica deboli nevicate a Chieti; Neve in arrivo sull'Italia, possibili fiocchi a bassa quota: ecco le zone a rischio; Maltempo, allerta meteo arancione e gialla 6 gennaio: le regioni a rischio. Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 6 gennaio: le regioni a rischio - Freddo, neve e pioggia sull'Italia nel giorno dell'Epifania: domani prevista allerta meteo arancione su settori di Lazio e Molise, allerta gialla in gran ... fanpage.it Domani allerta gialla in dieci regioni - ROMA L’instabilità causata da una vasta area depressionaria che interessa tutta l’Europa fino al Mediterraneo apporterà ancora maltempo al Centro- msn.com

Ancora maltempo in Campania, prorogata allerta gialla - La Protezione Civile regionale ha esteso per altre 24 ore l'allerta meteo di livello gialla, dalle 20 di martedì 6 gennai ... rainews.it

Forte vento in Puglia: scatta l’allerta gialla per sabato 10 gennaio 2026 x.com

Risveglio polare per le Marche, domani allerta gialla per vento - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.