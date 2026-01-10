Allerta gialla in Abruzzo per il maltempo a Pescara arriva il freddo

Allerta gialla in Abruzzo per maltempo e temperature in calo a Pescara. Nel fine settimana dell’10 e 11 gennaio sono previsti temporali e venti di burrasca, interessando principalmente le regioni centro-meridionali e il versante tirrenico. Anche l’Abruzzo dovrà fare i conti con condizioni meteorologiche avverse, tra piogge e temperature più basse, in un contesto di condizioni climatiche instabili su gran parte dell’Italia centrale.

Temporali in tutto il centro-sud nel fine settimana del 10 e l'11 gennaio. L'Italia torna tra la morta di piogge intense e venti di burrasca, specialmente sulle regioni centro-meridionali, del versante tirrenico, ma anche guardando all'Adriatico le previsioni non risparmieranno l'Abruzzo.

