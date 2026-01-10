Allegri nella bufera le dichiarazioni hanno scatenato la polemica

Durante la conferenza stampa prima di Fiorentina-Milan, l’allenatore Allegri ha commentato l’episodio finale di Milan-Genoa, in cui Stanciu ha sbagliato il rigore. Le sue dichiarazioni hanno suscitato discussioni tra tifosi e media, portando a un acceso dibattito sulla gestione della squadra e sulla partita stessa. Un momento di confronto che ha attirato l’attenzione sull’allenatore e sulle recenti dinamiche del Milan.

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Milan, Massimiliano Allegri è tornato su quanto accaduto nel finale di Milan-Genoa, partita pareggiata dai rossoneri grazie anche all'errore dal dischetto di Stanciu che ha calciato alto dagli undici metri. L'errore del centrocampista del Genoa è giunto dopo in seguito allo "scavetto" di Pavlovic sul dischetto per cercare di rendere più complicato il calcio del rigorista, favorendo un tiro alto: " Lo scavetto di Pavlovic? È anche il bello del calcio alcune volte. Sono degli episodi che, se guardati a distanza di tempo possono farti anche sorridere".

