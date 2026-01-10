All’Ail un assegno da 1500 euro

La proloco di Tavullia ha consegnato un assegno di 1.500 euro alla presidente dell’AIL di Pesaro, a supporto delle attività dell’associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma. Questa donazione testimonia l’impegno della comunità nel sostenere la lotta contro queste malattie, contribuendo a finanziare ricerca e servizi di assistenza.

Un grande assegno da mille e 500 euro è stato consegnato l’altra sera dalla proloco di Tavullia alla presidente dell’ AIL, l’associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma, della sezione di Pesaro. Alla consegna simbolica dell’assegno ha corrisposto la donazione in denaro di uguale importo, che è il risultato della raccolta fondi che è stata effettuata durante la prima tombola di beneficenza organizzata dalla Proloco. "Siamo molto soddisfatti per il risultato – ha commentato il presidente dell’associazione di promozione locale, Roberto Sutera -. Pur essendo la prima edizione dell’iniziativa abbiamo ottenuto un buon successo che si è tradotto in una donazione significativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

