Alla scoperta di Milano a bordo di un tram storico e di uno speciale tramezzino

Il 7 febbraio e il 7 marzo riprendono i tour guidati di Milano a bordo di un tram storico, partendo da piazza Castello. L’esperienza include la scoperta dei luoghi simbolo della città, arricchita da un momento di relax con i tramezzini veneziani di Tramè. Un modo semplice e autentico per conoscere Milano, tra storia e sapori, in un percorso pensato per chi desidera vivere la città in modo diverso.

Sabato 7 febbraio e sabato 7 marzo ripartono da piazza Castello i tour guidati di Milano a bordo di un tram storico accompagnati dai tramezzini veneziani di Tramè.Che cosa succede a bordo del tram di TramèI partecipanti potranno assistere a suggestive visite guidate alla scoperta di Milano e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Condor porta la Business Class sullo storico tram 1830 di Milano Leggi anche: Chiude la stazione di Porta Genova a Milano: l’ultimo viaggio sarà a bordo di un treno storico Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. TraMezzino, tour in tram storico con merenda. Alla scoperta di Milano a bordo di un tram storico (e di uno speciale tramezzino) - Sabato 7 febbraio e sabato 7 marzo ripartono da piazza Castello i tour guidati di Milano a bordo di un tram storico accompagnati dai tramezzini veneziani di Tramè. milanotoday.it

TraMezzino, tour in tram storico con merenda - 00 ripartono da piazza Castello i tour guidati di Milano a bordo di un tram storico accompagnati dai tramezzini veneziani di Tramè: l'iniziativa, a ... mentelocale.it

Giuliano Sangiorgi a Milano canta a bordo del tram 16 per festeggiare i vent’anni di “Mentre tutto scorre” - Milano, 4 marzo 2025 – Con 2,20 euro, il prezzo di un biglietto dei mezzi pubblici a Milano, un gruppo di fortunati passeggeri del tram 16 ha assistito a un evento inaspettato, subito immortalato con ... ilgiorno.it

ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO- IL MONDO STA ARRIVANDO: -30 GIORNI A MILANO CORTINA - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.