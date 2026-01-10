Alexander Bublik pronto alla sfida con Musetti | Sarà una finale davvero difficile

Domani a Hong Kong si disputa la finale del torneo ATP 250 tra Alexander Bublik e Lorenzo Musetti. Entrambi i tennisti si preparano a un match che promette equilibrio e impegno, segnando l’inizio della stagione 2026. Questa sfida rappresenta un’importante opportunità per i giocatori di ottenere il primo titolo dell’anno e di mettere in mostra le proprie capacità sul circuito internazionale.

Sarà la miglior finale possibile domani a Hong Kong, torneo di categoria 250. La stagione tennistica è iniziata da pochi giorni e Lorenzo Musetti e Alexander Bublik si giocheranno il primo titolo del 2026. Musetti, grazie a questo risultato, può festeggiare dal prossimo aggiornamento in classifica la top-5 nel ranking ATP, un risultato storico per l'Italia che mai aveva avuto due giocatori così posizionati nello stesso momento. Dal canto suo il kazako, reduce da una stagione eccellente in cui ha fatto suoi quattro titoli, ha l'opportunità in caso di successo di entrare per la prima volta in carriera tra i primi 10 tennisti del pianeta, approfittando dell'assenza del britannico Jack Draper (n.

