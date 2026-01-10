Alex Marangon cinque indagati per la morte del 26enne deceduto durante rito sciamanico

La Procura di Treviso ha aperto un’indagine per la morte di Alex Marangon, un giovane di 26 anni deceduto durante un rito sciamanico. Cinque persone risultano indagate per presunte responsabilità, tra cui la cessione di sostanze stupefacenti e altri reati correlati. L’inchiesta mira a chiarire le cause del decesso e le eventuali responsabilità degli indagati.

La Procura di Treviso contesta la cessione di sostanze stupefacenti e la morte come conseguenza di altro reato per il decesso di Alex Marangon.

Alex Marangon morto dopo il rito sciamanico, 5 indagati : “Ipotesi morte dopo cessione di stupefacenti” - Sono 5 le persone ufficialmente indagate per la morte di Alex Marangon, il 25enne deceduto dopo un rito sciamanico all'abbazia di Vidor ... fanpage.it

Alex Marangon, gli indagati salgono a 5 per la morte durante il rito sciamanico - Salgono a 5 le persone indagate per la morte di Alex Marangon, il 26enne di Marcon (Venezia) ritrovato senza vita il 2 luglio 2024 sul greto del fiume Piave, a Vidor, nel Trevigiano. ilfattoquotidiano.it

Morì durante rito sciamanico, cinque indagati a Treviso. Gli organizzatori e la proprietaria del luogo sono accusati per il decesso di Alex Marangon, il cui corpo fu ritrovato il 2 luglio 2024 lungo il Piave. #ANSA - facebook.com facebook

Morì durante rito sciamanico, cinque indagati a Treviso. Gli organizzatori e la proprietaria del luogo sono accusati per il decesso di Alex Marangon, il cui corpo fu ritrovato il 2 luglio 2024 lungo il Piave. #ANSA x.com

