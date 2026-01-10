Alcaraz prova di forza | liquida Sinner in 2 set nel primo match dell' anno

Nel primo confronto del 2026 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, è lo spagnolo a prevalere. A Seul, durante un'esibizione su cemento indoor, Alcaraz ha vinto in due set, 7-5, 7-6, in un incontro durato circa un'ora e 46 minuti. Questo risultato segna l’inizio della stagione con una vittoria importante per il numero uno del mondo.

Il primo confronto del 2026 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sorride allo spagnolo. A Seul, nell'esibizione che ha riunito alcuni dei migliori giocatori del circuito, il numero uno del mondo si è imposto sull'azzurro in due set, con il punteggio di 7-5, 7-6 dopo un'ora e 46 minuti di gioco sul cemento indoor coreano. La sfida, che ha rappresentato una sorta di prova generale in vista degli Australian Open, ha mostrato due protagonisti già in buona condizione. Per Alcaraz era anche il debutto con il nuovo allenatore dopo la separazione da Juan Carlos Ferrero, mentre Sinner guarda a Melbourne con l'obiettivo di inseguire il terzo titolo consecutivo.

