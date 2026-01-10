Alcaraz e Sinner per il non tennis di stamattina hanno guadagnato 38mila euro al minuto

Durante il torneo di Seul, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno guadagnato circa 38mila euro al minuto, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. In un’ora e 46 minuti di partita, caratterizzata da un ritmo non particolarmente intenso, i due tennisti hanno ottenuto un compenso complessivo di circa 2 milioni di dollari. Un dato che evidenzia l’alto valore economico degli incontri professionistici nel mondo dello sport.

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno intascato a Seul – secondo La Gazzetta dello Sport – 2 milioni di dollari per un'ora e 46 minuti di gioco poco intenso, ovvero quasi 38mila euro al minuto di spettacolo. Presto, entrambi si contenderanno i 2,4 milioni di euro che l'Australian Open assegnerà al campione di quest'anno per due settimane estenuanti di intensità e tensione. Lo squilibrio è netto e, i top player, continuano ad aderire a questo formato e a rinunciare ad altre opportunità nel calendario delle competizioni regolari. Ne scrive El Paìs. Mentre i tornei più piccoli lottano per sopravvivere o evitare l'inevitabile calo di popolarità, i grandi montepremi attraggono facilmente i giocatori di alto livello.

