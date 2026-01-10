Alcaraz conquista Seul e batte Sinner in due set 7-5 7-6 | la sfida tra risate e battute

Nella cornice di Seul, Carlos Alcaraz ha conquistato la vittoria contro Jannik Sinner in due set (7-5, 7-6). La sfida, tra momenti di leggerezza e battute, ha visto il tennista spagnolo prevalere in un incontro che ha unito sport e intrattenimento. Alcaraz si è aggiudicato il montepremi di rilievo, confermando la sua crescente presenza sulla scena internazionale.

Carlos Alcaraz si è aggiudicato il montepremi da capogiro della sfida-esibizione di Seul contro Jannik Sinner. Un successo che è arrivato nel massimo della naturalezza, con i due campioni che sono scesi in campo con due soli obiettivi: divertirsi e divertire. In una partita che non garantisce alcun punto per il ranking mondiale e che

