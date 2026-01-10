Alcaraz batte Sinner nell’esibizione a Seul | sorrisi spettacolo e qualche novità tattica

Il 10 gennaio a Seul, Carlos Alcaraz ha battuto Jannik Sinner in un’esibizione, con il punteggio di 7-5, 7-6. La partita ha messo in evidenza alcune novità tattiche e un clima di collaborazione tra i due atleti. Questa sfida segna il primo capitolo della loro rivalità nel 2026, offrendo uno sguardo interessante sulle evoluzioni tecniche e strategiche di entrambi i giocatori.

Il capitolo uno della saga Sinner-Alcaraz nel 2026 va a Carlos Alcaraz, che nella mattinata di sabato 10 gennaio ha sconfitto 7-5, 7-6 l’altoatesino a Seul, in Corea del Sud. Nessun allarme, nessuna preoccupazione: era un’esibizione e come tale è stata trattata da entrambi. Che non vuol dire che i due abbiano scherzato. O meglio, sì ma comunque in campo la palla viaggiava ai soliti ritmi in alcune fasi. Perché sia per Sinner che per Alcaraz, oltre a essere un’amichevole con grandi introiti economici, era anche il primo e unico test alla vigilia degli Australian Open. Ma era comunque un match amichevole. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

