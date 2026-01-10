Alberto Stefani avvia un dialogo diretto con tutti i sindaci del Veneto, promuovendo la collaborazione istituzionale per lo sviluppo dei territori. Attraverso un approccio aperto e costruttivo, si propone di rafforzare il coordinamento tra le amministrazioni locali, superando le divisioni politiche e mettendo al centro l’interesse dei cittadini. Questa iniziativa mira a favorire un lavoro comune per migliorare la qualità della vita e lo sviluppo sostenibile della regione.

Un appello alla collaborazione istituzionale e al superamento delle divisioni politiche nel segno dell’interesse generale dei cittadini. È questo il senso della dichiarazione diffusa da Alberto Stefani, che ha annunciato l’avvio di una comunicazione diretta con tutti i sindaci dei 560 Comuni del Veneto. Stefani ha reso noto di aver scritto a ciascun primo cittadino con l’obiettivo di costruire un legame amministrativo diretto, attraverso l’attivazione di un canale specifico di confronto e dialogo tra le istituzioni. Un’iniziativa pensata per rafforzare la rete tra i Comuni e favorire un rapporto più efficace e costante tra i diversi livelli amministrativi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Alberto Stefani: dialogo diretto con tutti i sindaci del Veneto per rafforzare collaborazione e sviluppo dei territori

