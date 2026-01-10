Durante la puntata di Tagadà del 9 gennaio, Alan Friedman ha avuto un confronto acceso, manifestando dissenso attraverso versi e gesti contro la posizione di Forza Italia. La discussione si è concentrata sulla presidenza Trump e sulle recenti vicende statunitensi, evidenziando tensioni e divergenze tra gli ospiti. Un momento di confronto diretto che ha suscitato attenzione nel pubblico, senza però sfociare in eccessi o sensazionalismi.

Volano stracci durante Tagadà. Nella puntata andata in onda venerdì 9 gennaio si parla della presidenza Trump, ma anche delle ultime vicende che hanno visto protagonisti gli Stati Uniti. Quanto basta a scatenare Alan Friedman, da sempre critico nei confronti del presidente Usa e non solo. "Non si può confondere lo stato di diritto con l'antagonismo o col non condividere la linea di un presidente. Sono due fatti separati", ricorda Chiara Tenerini. La deputata di Forza Italia aggiunge anche che "Trump ha il 45 per cento dei consensi sull'immigrazione e sul controllo dei confini. Sono numeri, non favole ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Alan Friedman tocca il fondo su La7: versi e gesti contro la forzista

