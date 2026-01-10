Pomeriggio teso al terminal bus vicino alla stazione, con intervento della polizia a causa di una lite tra minorenni. Sul posto, alcune baby gang sono state coinvolte in confronti accesi, mentre una ragazza è stata segnalata per aver aggredito un agente delle forze dell’ordine. L’episodio ha richiesto l’intervento delle autorità per ristabilire l’ordine e garantire la sicurezza pubblica.

Pomeriggio movimentato al terminal bus adiacente alla stazione, dove la polizia di Stato è intervenuta per una rissa tra minorenni. Sei ragazzi tra i 15 e i 18 anni sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e rissa. L’episodio di giovedì s’inserisce nel monitoraggio delle aggregazioni giovanili condotto dalla Squadra Mobile della Questura, intensificato a fronte di comportamenti sempre più spesso connotati inciviltà e illegalità. Gli agenti avevano appreso la notizia di un possibile incontro tra due gruppi rivali che si sarebbero dati appuntamento nella zona del terminal per un regolamento di conti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Al terminal bus della stazione. Le baby gang regolano i conti. E una ragazza picchia l'agente

