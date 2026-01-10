Al teatro comunale di Nardò in scena Smile un sorriso e forse una lacrima

Il teatro comunale di Nardò prosegue la sua 16ª stagione con l’evento “Smile, un sorriso e forse una lacrima”, in scena domenica 11 gennaio. L’appuntamento fa parte della rassegna “Piccoli Sguardi”, dedicata a bambini e famiglie, e offre un’occasione per condividere momenti di cultura e intrattenimento in un contesto accogliente e suggestivo.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.