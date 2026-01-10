Al Real Madrid Xabi Alonso si converte al rilancio lungo del portiere | contro l’Atletico Courtois ne ha fatti 34

Nel match di Supercoppa tra Real Madrid e Atletico, Thibaut Courtois si è distinto con 34 interventi, contribuendo alla vittoria dei blancos. La partita ha mostrato come il portiere sia diventato una figura chiave nel rilancio lungo della squadra, con un ruolo strategico e decisivo. La prestazione di Courtois ha sottolineato l'importanza di un reparto difensivo affidabile in incontri di alta intensità.

Il miglior calciatore nella vittoria del Real Madrid contro l'Atletico nella semifinale di Supercoppa è stato anche quello che ha messo il primo ma. Thibaut Courtois ha provato 34 lanci lunghi, riuscendone 13, secondo Opta. In nessuna delle sue 313 partite precedenti col Madrid aveva usato così tanto questa soluzione. La partita è finita 2-1 per i Blancos; in gol Valverde, Rodrygo e Sorloth. Xabi Alonso ha spiegato che quei lanci che sorvolavano il centrocampo facevano parte del piano, anche se non sempre: «In alcune situazioni era quello che avevamo concordato. In altre ci è mancata un po' più di calma per collegare il gioco e arrivare meglio.

