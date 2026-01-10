Akragas sfida al Canicattini per ripartire davanti ai tifosi

L’Akragas affronta domani, 11 gennaio alle 15, al Totò Russo di Aragona, la prima partita casalinga del girone di ritorno contro il Canicattini. Una sfida importante per riprendere il cammino davanti al proprio pubblico, con l’obiettivo di consolidare la posizione in classifica e proseguire con continuità nel campionato.

Prima gara interna del girone di ritorno per l’Akragas, attesa domani 11 gennaio alle 15 al Totò Russo di Aragona dalla sfida contro il Canicattini. In panchina, al posto di Sebi Catania, squalificato fino a marzo, siederà ancora il vice Dino De Rosa, chiamato a dare continuità al lavoro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

