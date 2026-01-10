Ajax su Ibrahimovi? Jr | trattativa avviata col Milan

L’Ajax ha iniziato le trattative con il Milan per l’acquisizione di Maximilian Ibrahimovi?, giovane talento rossonero. La discussione tra i due club evidenzia un interessamento concreto verso il giocatore, il cui futuro potrebbe essere deciso a breve. Restano da definire i dettagli dell’eventuale trasferimento, mentre le parti continuano a negoziare con attenzione, nel rispetto delle rispettive esigenze sportive ed economiche.

L’asse Milano–Amsterdam si scalda. L’ Ajax ha avviato i contatti per Maximilian Ibrahimovi?, talento di proprietà del Milan. L’operazione è in fase di definizione e la formula allo studio è chiara: prestito con diritto di riscatto. I dialoghi tra i club sono in corso e filtra fiducia sulla possibilità di arrivare a una chiusura. Il progetto tecnico è già tracciato. Ibrahimovi? Jr. verrebbe inserito nel percorso dell’Ajax con allenamenti in prima squadra e minutaggio iniziale con lo Jong Ajax. Una scelta mirata per favorirne crescita e continuità. Sotto contratto con il Milan fino al 2027, l’esterno sinistro si allena regolarmente con la prima squadra rossonera e, insieme al suo entourage, ha valutato più opzioni nei Paesi Bassi. 🔗 Leggi su Milanzone.it

