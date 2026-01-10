Agli Oscar sarà Paul Thomas Anderson contro Josh Safdie

Quest'anno, agli Oscar, Paul Thomas Anderson e Josh Safdie si sfideranno per il riconoscimento principale. I Golden Globe, invece, saranno assegnati domenica 11 gennaio, con l'attenzione di pubblico e addetti ai lavori. La cerimonia rappresenta un momento importante per il cinema, evidenziando le eccellenze dell'anno e suscitando varie reazioni tra vincitori e sconfitte.

