Agli Oscar sarà Paul Thomas Anderson contro Josh Safdie

Da ilfoglio.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quest'anno, agli Oscar, Paul Thomas Anderson e Josh Safdie si sfideranno per il riconoscimento principale. I Golden Globe, invece, saranno assegnati domenica 11 gennaio, con l'attenzione di pubblico e addetti ai lavori. La cerimonia rappresenta un momento importante per il cinema, evidenziando le eccellenze dell'anno e suscitando varie reazioni tra vincitori e sconfitte.

I Golden Globe saranno assegnati – per la gioia dei vincitori e il molto sorridente disappunto degli sconfitti, che poi andranno a piangere con i congiunti – domenica 11 gennaio. Per noi quasi lune. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

agli oscar sar224 paul thomas anderson contro josh safdie

© Ilfoglio.it - Agli Oscar sarà Paul Thomas Anderson contro Josh Safdie

Leggi anche: “Una battaglia dopo l’altra“. Trionfa Paul Thomas Anderson

Leggi anche: DGA Awards 2026 | Paul Thomas Anderson tra i candidati alla vittoria

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.