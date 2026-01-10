Aghata Christie a 50 anni dalla morte | 5 libri da rileggere

A cinquant’anni dalla scomparsa di Agatha Christie, il suo nome rimane un punto di riferimento nel mondo della letteratura gialla. La sua produzione, ricca di suspense e ingegno, continua ad affascinare lettori di ogni età. In questa occasione, proponiamo cinque dei suoi libri più significativi, per riscoprire l’autrice che ha definito il genere e lasciarsi coinvolgere dalle sue storie senza tempo.

Cinquant’anni dopo la sua scomparsa, Agatha Christie continua a essere un nome che mette tutti d’accordo: chi ama i libri gialli la considera una maestra assoluta, chi si al genere per la prima volta trova nei suoi romanzi una porta d’ingresso irresistibile. Le sue storie non invecchiano, tutt’altro: lette oggi, mantengono intatta la capacità di sorprendere, spiazzare e tenere il lettore incollato fino all’ultima pagina. Complice anche la trasposizione cinematografica di molte delle sue opere migliori, il successo della scrittrice britannica non accenna a diminuire, ma siamo sicuri di conoscere le sue opere? L’anniversario della sua morte ci offre l’occasione perfetta per (ri)scoprirla: ecco allora i 5 libri più belli di Agatha Christie da leggere almeno una volta nella vita. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Aghata Christie, a 50 anni dalla morte: 5 libri da rileggere Leggi anche: Agatha Christie, il mondo celebra la "regina del giallo" a 50 anni dalla morte Leggi anche: Libri, cinema e teatro per celebrare 50 anni dalla morte di Pasolini Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Londra e non solo. A 50 anni dalla morte di Agatha Christie, sulle tracce di Miss Marple e Poirot; 50 anni senza Agatha Christie, maratona-cult su TopCrime; Agatha Christie, 50 anni dopo: il giallo perfetto che il cinema non riesce a girare; Agatha Christie 2026, l’Inghilterra celebra la regina del giallo a 50 anni dalla morte: un anno di eventi. Aghata Christie, a 50 anni dalla morte: 5 libri da rileggere - Cinquant’anni dopo la sua scomparsa, Agatha Christie continua a essere un nome che mette tutti d’accordo: chi ama i libri gialli la considera una maestra assoluta, chi si al genere per la prima volta ... dilei.it

La regina del giallo: 50 anni dalla morte di Agatha Christie - Agatha Christie, la regina del giallo, nasce il 15 settembre dl 1890 e muore il 12 gennaio 1976, esattamente cinquant’anni fa. focusjunior.it

50 ANNI FA SCOMPARIVA LA REGINA DEL GIALLO - Il 12 gennaio saranno passati cinquant’anni dalla morte di Agatha Christie, romanziera di gialli più amata del mondo ... panorama.it

il 12 gennaio 1976 moriva, a 85 anni, Agatha Christie, l'autrice più venduta al mondo e l'indiscussa regina del giallo. Eppure lei era convinta che in una decina d'anni sarebbe stata dimenticata... - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.