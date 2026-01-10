Agguato all’ex pentito nel Ragusano giudizio immediato per Stracquadaini | fissata l’udienza

Da feedpress.me 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gianfranco Stracquadaini, ex pentito e attualmente latitante, sarà sottoposto a giudizio immediato il 10 marzo presso il Tribunale di Ragusa. È stato richiesto un procedimento rapido in relazione all’agguato avvenuto nel Ragusano. La vicenda si inserisce in un contesto di indagini in corso, con l’obiettivo di fare chiarezza sui fatti e sulla presenza dell’ex latitante sul territorio.

Sarà giudicato il 10 marzo davanti al Tribunale collegiale di Ragusa l’ex latitante Gianfranco Stracquadaini per il quale è stato chiesto il giudizio immediato. L’udienza è stata fissata. Il processo e il giudizio immediato I fatti che gli vengono contestati risalgono al 25 aprile del 2024 quando assieme ad alcuni complici, uno dei quali già condannato, in un agguato a Vittoria, nel Ragusano,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

agguato all8217ex pentito nel ragusano giudizio immediato per stracquadaini fissata l8217udienza

© Feedpress.me - Agguato all’ex pentito nel Ragusano, giudizio immediato per Stracquadaini: fissata l’udienza

Leggi anche: Centro Nemo Sud, fissata l’udienza preliminare: solo due indagati principali a giudizio

Leggi anche: Plusvalenza Mandragora, chiesto il rinvio a giudizio per il caso di Udinese e Juve: fissata la nuova data per l’udienza. Ultimissime

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

agguato all8217ex pentito ragusanoAgguato all’ex pentito nel Ragusano, giudizio immediato per Stracquadaini: fissata l’udienza - Sarà giudicato il 10 marzo davanti al Tribunale collegiale di Ragusa l’ex latitante Gianfranco Stracquadaini per il quale è stato chiesto il giudizio ... msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.