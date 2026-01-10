Agguato all’ex pentito nel Ragusano giudizio immediato per Stracquadaini | fissata l’udienza
Gianfranco Stracquadaini, ex pentito e attualmente latitante, sarà sottoposto a giudizio immediato il 10 marzo presso il Tribunale di Ragusa. È stato richiesto un procedimento rapido in relazione all’agguato avvenuto nel Ragusano. La vicenda si inserisce in un contesto di indagini in corso, con l’obiettivo di fare chiarezza sui fatti e sulla presenza dell’ex latitante sul territorio.
Sarà giudicato il 10 marzo davanti al Tribunale collegiale di Ragusa l’ex latitante Gianfranco Stracquadaini per il quale è stato chiesto il giudizio immediato. L’udienza è stata fissata. Il processo e il giudizio immediato I fatti che gli vengono contestati risalgono al 25 aprile del 2024 quando assieme ad alcuni complici, uno dei quali già condannato, in un agguato a Vittoria, nel Ragusano,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
