Agguato all’ex pentito nel Ragusano giudizio immediato per Stracquadaini | fissata l’udienza

Gianfranco Stracquadaini, ex pentito e attualmente latitante, sarà sottoposto a giudizio immediato il 10 marzo presso il Tribunale di Ragusa. È stato richiesto un procedimento rapido in relazione all’agguato avvenuto nel Ragusano. La vicenda si inserisce in un contesto di indagini in corso, con l’obiettivo di fare chiarezza sui fatti e sulla presenza dell’ex latitante sul territorio.

Un agguato, secondo quanto riferito da Schisa, voluto per palesare la volontà di D’Ambrosio di conquistare il controllo del comune vesuviano di Sant’Anastasia. Dopo l’agguato il ragazzo lasciò il paese. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.